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Еськов рассудит "Спартак" и "Локомотив" в матче седьмого тура чемпионата России

Спорт
15 августа, 16:49 UTC+3 ТАСС

Встреча состоится 19 августа

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ТАСС, 15 августа. Алексей Еськов из Москвы назначен главным арбитром матча седьмого тура чемпионата России по футболу между столичными "Спартаком" и "Локомотивом". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Его ассистентами будут Дмитрий Мосякин (Москва) и Игорь Демешко (Химки), резервным судьей - Игорь Федотов (Москва), инспектором - Александр Колобаев (Москва). Матч "Спартак" - "Локомотив" состоится 19 августа.

Матч "Тосно" - "СКА-Хабаровск" обслужит Павел Кукуян (Сочи), "Урал" - ЦСКА - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), "Рубин" - "Анжи" - Сергей Карасев (Москва), "Амкар" - "Зенит" - Алексей Матюнин (Москва), "Динамо" - "Уфа" - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), "Ростов" - "Краснодар" - Михаил Вилков (Нижний Новгород), "Ахмат" - "Арсенал" - Владимир Москалев (Воронеж).

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