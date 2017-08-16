"Не называйте их неудачниками": сборная России по футболу отмечает 25-летие

Ровно 25 лет назад состоялся первый матч в истории сборной России по футболу — новая команда сыграла в Москве с мексиканцами. С тех пор сборная провела 267 официальных матчей, сыграла на трех чемпионатах мира и на пяти чемпионатах Европы. За это время команду чаще ругали, но были и моменты, когда сборной гордилась вся страна. "Никакими неудачниками ваши футболисты не являются", - сказал после завоевания бронзы на Евро-2008 главный тренер команды Гус Хиддинк. ТАСС рассказывает о памятных матчах и главных рекордах сборной России.

Первый матч в истории сборной России

16 августа 1992 года. Товарищеский матч

Россия — Мексика — 2:0 (0:0)

Голы: Карпин (61 — пенальти), Попов (66).

Россия: Черчесов, Хлестов, Кульков (Бесчастных, 63), Попов, Колотовкин (Чернышов, 85), Онопко, Тетрадзе (Подпалый, 85), Карпин, Ледяхов (Кобелев, 46; Ан. Иванов, 76), Матвеев (Лемиш, 80), Радченко.

Москва. Стадион "Локомотив". 15000 зрителей.

RED MACHINE/YouTube

Первым соперником сборной России стали мексиканцы во главе с Сесаром Луисом Менотти, который за 14 лет до этого приводил сборную Аргентины к победе на чемпионате мира. В прессе игра преподносилась как историческая, для тренеров это была возможность определиться с кругом игроков для новой команды, а болельщики могли посетить стадион бесплатно. Капитаном сборной России в первом матче был Станислав Черчесов, ее нынешний главный тренер.

Первый мяч в истории сборной России был забит с пенальти. Андрей Кобелев заработал фол, белорусский арбитр Вадим Жук указал на точку, а Валерий Карпин внес свое имя в историю. Через пять минут Карпин выступил в роли ассистента, удачно навесив на Дмитрия Попова.

Лучшие матчи в истории сборной России

5 июня 1999 года. Отборочный матч чемпионата Европы

Франция — Россия — 2:3 (0:1)

Голы: Панов (38, 75), Пети (48), Вильтор (53), Карпин (86).

Россия: Филимонов, Хлестов, Варламов, Семак (Бесчастных, 60), Смертин, Мостовой (Хохлов, 26), Онопко, Карпин, Титов, Панов, Тихонов (Цымбаларь, 72).

Сен-Дени. Стадион "Стад де Франс". 78788 зрителей.

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Сборная России провалила начало отборочного турнира Евро-2000, поэтому для сохранения шансов на выход на турнир нужно было в гостевом матче побеждать лучшую на тот момент команду мира. "Это какая-то фантасмагория!" — воскликнул в эфире комментатор Виктор Гусев, когда Валерий Карпин забил победный мяч в ворота Фабьена Бартеза. А героем встречи стал форвард Александр Панов, забивший два мяча и прославившийся на всю страну.

Тот год стал единственным полноценным (не считая трех матчей в 1992-м) в истории сборной России — без единого поражения. Однако команда остановилась в шаге от Евро, упустив победу в концовке решающего матча с украинцами.

17 октября 2007 года. Отборочный матч чемпионата Европы

Россия — Англия — 2:1 (0:1)

Голы: Руни (29), Павлюченко (69 — с пенальти, 73).

Россия: Габулов, В.Березуцкий (Торбинский, 46), Игнашевич, А.Березуцкий, Анюков, Зырянов, Семшов, Билялетдинов, Жирков, Аршавин (Колодин, 89), Кержаков (Павлюченко, 58).

Москва. Стадион "Лужники". 78000 зрителей.

RED MACHINE/YouTube

Выход сборной России на чемпионат Европы 2008 года — это синоним удачи и благоприятного стечения обстоятельств. Но все остальные результаты, включая победу сборной Хорватии над англичанами, не имели бы никакого значения, если бы команда Гуса Хиддинка сама не обыграла англичан в Москве. Игру в переполненных "Лужниках" перевернул Роман Павлюченко, вышедший на замену в начале второго тайма и забивший два мяча за 15 минут.

21 июня 2008 года. Четвертьфинал чемпионата Европы

Нидерланды — Россия — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы: Павлюченко (56), ван Нистелрой (86), Торбинский (112), Аршавин (116).

Россия: Акинфеев, Анюков, Игнашевич, Колодин, Жирков, Саенко (Торбинский, 81), Семшов (Билялетдинов, 69), Семак (к), Зырянов, Аршавин, Павлюченко (Сычев, 115).

Базель. Стадион "Санкт-Якоб Парк". 40000 зрителей.

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Учитывая статус матча, эту игру вполне можно считать лучшей в истории сборной России. Команда Хиддинка вышла из группы, проиграв испанцам, а затем обыграв греков и шведов. В четвертьфинале россиян ждали голландцы, показавшие, пожалуй, самую яркую игру на групповом этапе. Тем не менее "оранжевые" с трудом спасли игру в основное время, а в дополнительное не справились с Андреем Аршавиным. Сначала петербургский форвард ассистировал Дмитрию Торбинскому, а через четыре минуты забил сам, пустив мяч между ног Эдвину ван дер Сару. "В раздевалке была буря эмоций - их я успел застать. Назвал бы это прекрасным хаосом. Теперь, думаю, всем очевидно, что никакими неудачниками ваши футболисты не являются", - сказал Хиддинк "Спорт-Экспрессу" после матча.

В полуфинале сборная России вновь разгромно проиграла испанцам, но на родине футболистов встретили как героев — это была бронза с золотым отливом.​

Самая высокая позиция сборной России в рейтинге ФИФА — третье место. Столь впечатляющий подъем случился в апреле 1996 года, после чего сборная еще два месяца удерживала высоту. Этому предшествовала 17-матчевая серия без поражений (рекордная для команды), которая длилась с марта 1995 года по июнь 1996 года.

Рекордно низкая позиция в рейтинге была зафиксирована в июне 2017 года — 63 место. Падение обусловлено, в том числе и тем, что команда России как страны — хозяйки предстоящего чемпионата мира 2018 года не участвует в отборочном турнире, а официальные матчи в рейтинге учитываются с большим коэффициентом, чем товарищеские. 25-летие сборная России встречает на 62-й строчке.

Олег Кошелев