"Кристалл" разгромил "Спартак" в матче полуфинала чемпионата России по пляжному футболу

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ТАСС, 15 августа. Санкт-петербургский "Кристалл" разгромил московский "Спартак" со счетом 7:1 в первом матче 1/2 финала суперфинала чемпионата России по пляжному футболу, который проходит в Саратове.
В составе победителей дублем отметились Датинья (7-я и 13-я минуты) и Суарес Да Коста Родриго (13 и 21). По одному голу забили Дмитрий Шишин (9), Нелито Оливейра да Сильва (24) и Кирилл Романов (27). У проигравших единственный мяч в активе Игоря Бриштеля (29).
Ответный матч состоится в среду. В другом полуфинале встретятся столичные "Локомотив" и ЦСКА.
Суперфинал проходит в Саратове с 15 по 20 августа. Полуфинальные и финальная серии продлятся до двух побед одной из команд, матч за третье место - до одной.
Действующим чемпионом России является "Кристалл". Санкт- петербургский клуб с 2012 года играл в финале турнира, трижды одержав победу (2013, 2015, 2016).