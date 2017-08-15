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"Локомотив" обыграл ЦСКА в матче полуфинала чемпионата России по пляжному футболу

Спорт
15 августа, 18:46 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:0

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ТАСС, 15 августа. Московский "Локомотив" одержал победу над столичным ЦСКА со счетом 3:0 в первом матче 1/2 финала суперфинала чемпионата России по пляжному футболу, который проходит в Саратове.

В составе победителей дубль оформил Алексей Макаров (1-я и 24-я минуты). Также один мяч на счету Бориса Никонорова (7).

Ответный матч состоится в среду. В первом матче другого полуфинала санкт-петербургский "Кристалл" разгромил московский "Спартак" со счетом 7:1.

Суперфинал проходит в Саратове с 15 по 20 августа. Полуфинальные и финальная серии продлятся до двух побед одной из команд, матч за третье место - до одной.

Действующим чемпионом России является "Кристалл".

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