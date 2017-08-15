"Локомотив" обыграл ЦСКА в матче полуфинала чемпионата России по пляжному футболу

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ТАСС, 15 августа. Московский "Локомотив" одержал победу над столичным ЦСКА со счетом 3:0 в первом матче 1/2 финала суперфинала чемпионата России по пляжному футболу, который проходит в Саратове.
В составе победителей дубль оформил Алексей Макаров (1-я и 24-я минуты). Также один мяч на счету Бориса Никонорова (7).
Ответный матч состоится в среду. В первом матче другого полуфинала санкт-петербургский "Кристалл" разгромил московский "Спартак" со счетом 7:1.
Суперфинал проходит в Саратове с 15 по 20 августа. Полуфинальные и финальная серии продлятся до двух побед одной из команд, матч за третье место - до одной.
Действующим чемпионом России является "Кристалл".