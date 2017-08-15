ЦСКА разгромил "Спартак" в матче мемориала Крутова по хоккею

ТАСС, 15 августа. Московский ЦСКА разгромил "Спартак" со счетом 7:2 в матче мемориала Владимира Крутова по хоккею. Турнир стартовал в Москве, в соревновании принимают участие хоккеисты 2001-2002 годов рождения.

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Гундырев (3-я минута), Михаил Абрамов (5, 9), Артем Пугачев (28, 32), Даниил Шебякин (40) и Александр Никишин (49). У "Спартака" отличились Даниил Иванов (26) и Кирилл Тагиров (57).

В параллельных матчах хоккеисты челябинского "Трактора" по буллитам победили ярославский "Локомотив" (2:1), а уфимский "Салават Юлаев" разгромил московское "Динамо" (7:3).

Соревнования в рамках турнира продолжатся в среду, "Динамо" сыграет с "Трактором", "Спартак" - с "Локомотивом", ЦСКА - с "Салаватом Юлаевым". Турнир завершится 20 августа.

Турнир проводится с 2013 года ежегодно в память о двукратном олимпийском чемпионе, обладателе Кубка Канады, пятикратном чемпионе мира, многократном чемпионе СССР Владимире Крутове. С 2002 года Крутов возглавлял Государственную школу высшего спортивного мастерства (ныне - ФГБУ "Федеральный центр подготовки спортивного резерва"), которая после его смерти в 2012 году стала одним из организаторов "Мемориала Крутова". Под руководством Крутова в 2003 году состоялась первая в истории России Спартакиада учащихся страны.