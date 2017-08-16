СМИ: ЦСКА интересуется футболистом "Флуминенсе" Венделом

ТАСС, 16 августа. Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в покупке полузащитника бразильского "Флуминенсе" Вендела. Об этом сообщает Globo.com.

По информации портала, представитель армейцев находится в Рио-де-Жанейро и намерен сделать предложение о приобретении 19-летнего бразильца. Отмечается, что интерес к игроку также проявляли испанская "Барселона" и итальянский "Милан".

Вендел в текущем календарном году провел за "Флуминенсе" 38 матчей, в которых забил пять мячей. Контракт игрока рассчитан до 2020 года.