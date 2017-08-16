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СМИ: "Спартак" предложил "Милану" около €20 млн за футболиста Ньянга

Спорт
16 августа, 3:21 UTC+3 ТАСС

Итальянский клуб готов отпустить нападающего, все зависит от желания самого француза

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ТАСС, 16 августа. Московский футбольный клуб "Спартак" заинтересован в приобретении нападающего итальянского "Милана" Мбая Ньянга. Об этом сообщает портал Football Italia.

Согласно информации интернет-ресурса, красно-белые предложили за 22-летнего французского форварда €18-20 млн. Отмечается, что "Милан" готов расстаться с игроком, все зависит от желания самого Ньянга.

Ньянг перешел в "Милан" в 2012 году, на правах аренды играл за французский "Монпелье", итальянский "Дженоа" и английский "Уотфорд". В прошлом сезоне провел 18 матчей (3 гола) за "Милан" и 11 (2) - за "Уотфорд". По данным сайта Transfermarkt, контракт игрока рассчитан до 2019 года, трансферная стоимость оценивается в €15 млн.

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