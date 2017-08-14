Футболист "Спартака" Зе Луиш пропустит около двух недель из-за травмы

ТАСС, 14 августа. Футболист московского "Спартака" Зе Луиш выбыл из строя ориентировочно на две недели в связи с травмой бедра. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Нападающий получил травму в гостевом матче шестого тура чемпионата России с ЦСКА (1:2) 12 августа и был заменен на 37-й минуте игры.

Зе Луишу диагностирован микронадрыв мышц задней поверхности правого бедра.

В нынешнем чемпионате России Зе Луиш сыграл шесть матчей и забил один гол. В следующем туре "Спартак" 19 августа примет "Локомотив".