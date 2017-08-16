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Более 40 городов готовы принять матчи ЧМ-2026 в случае его проведения в Северной Америке

Спорт
16 августа, 10:01 UTC+3 ТАСС

Объединенный заявочный комитет Канады, Мексики и США получил заявки от 49 стадионов, из которых выберет 25 арен в 12 городах

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ТАСС, 16 августа. Объединенный заявочный комитет Канады, Мексики и США на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года составил расширенный список из 44 городов, которые могут принять матчи мирового первенства. Об этом сообщает AP.

Комитет получил заявки от 49 стадионов, среди которых AT&T Stadium в американском Арлингтоне (штат Техас) вместимостью 105 000 зрителей. В сентябре комитет выберет 25 стадионов в 12 городах. В марте 2018 года официальная заявка будет отправлена в Международную федерацию футбола.

Всего на чемпионате мира 2026 года будет сыграно 80 матчей - 48 встреч на групповом этапе и 32 - в плей-офф. Согласно проекту, 60 матчей должны пройти на территории США, а Канада и Мексика примут по 10 встреч. Глава Федерации футбола США отметил, что правительство США оказывает полную поддержку этому проекту.

В последний раз чемпионат мира проходил в Северной Америке в 1994 году, тогда турнир принимали США. В Мексике соревнования проходили дважды - в 1970-м и 1986-м, Канада ни разу не принимала мировое первенство.

Чемпионат мира по футболу 2026 года станет первым турниром, в котором примут участие 48 сборных согласно решению совета Международной федерации футбола от 10 января. На проведение турнира также претендует Марокко. Решение о месте проведения ЧМ-2026 может быть принято в июне 2018 года на конгрессе Международной федерации футбола в Москве. Если представленные претендентами программы не удовлетворят конгресс, то откроется второй тур выборов, и решение будет перенесено на 2020 год.

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