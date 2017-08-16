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Моисеева и Сырцева победили украинок Давыдову и Шипкову в матче ЧЕ по пляжному волейболу

Спорт
16 августа, 11:44 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 18:21, 21:14, 15:13 в пользу россиянок

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Александра Моисеева (справа) и Екатерина Сырцева

Александра Моисеева (справа) и Екатерина Сырцева

© EPA/SERGEI CHIRIKOV, архив

ТАСС, 16 августа. Россиянки Александра Моисеева и Екатерина Сырцева одержали победу над украинками Валентиной Давыдовой и Евгенией Шипковой в матче чемпионата Европы по пляжному волейболу.

Встреча завершилась со счетом 18:21, 21:14, 15:13 в пользу россиянок.

Следующий матч группы F Моисеева и Сырцева проведут в четверг.

Чемпионат Европы завершится 20 августа.

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