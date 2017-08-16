Моисеева и Сырцева победили украинок Давыдову и Шипкову в матче ЧЕ по пляжному волейболу

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ТАСС, 16 августа. Россиянки Александра Моисеева и Екатерина Сырцева одержали победу над украинками Валентиной Давыдовой и Евгенией Шипковой в матче чемпионата Европы по пляжному волейболу.
Встреча завершилась со счетом 18:21, 21:14, 15:13 в пользу россиянок.
Следующий матч группы F Моисеева и Сырцева проведут в четверг.
Чемпионат Европы завершится 20 августа.