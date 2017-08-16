Бирлова и Макрогузова уступили норвежкам Лудне и Ульвесет в матче ЧЕ по пляжному волейболу

ТАСС, 16 августа. Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова проиграли норвежкам Ингрид Лунде и Йоханне Ульвесет в матче чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале (Латвия).

Встреча завершилась со счетом 17:21, 21:15, 15:13 в пользу норвежек.

Следующий матч группы E Бирлова и Макрогузова проведут в четверг против латвийской пары Агнесы Кайки и Илзе Лиепинлауски.

Чемпионат Европы завершится 20 августа.