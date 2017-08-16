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Россияне Стояновский и Ярзуткин победили немецкую пару в матче ЧЕ по пляжному волейболу

Спорт
16 августа, 14:53 UTC+3 ТАСС

Следующий матч группы H россияне проведут позднее в среду против французов Максима Тьерси и Ромэна ди Джантоммазо

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ТАСС, 16 августа. Россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин обыграли немцев Александра Валькенхорста и Себастьяна Фукса в матче чемпионата Европы по пляжному волейболу.

Встреча завершилась со счетом 17:21, 21:19, 15:9 в пользу россиян.

Следующий матч группы H Стояновский и Ярзуткин проведут позднее в среду против французов Максима Тьерси и Ромэна ди Джантоммазо.

Чемпионат Европы завершится 20 августа.

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