Россияне Стояновский и Ярзуткин победили немецкую пару в матче ЧЕ по пляжному волейболу

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ТАСС, 16 августа. Россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин обыграли немцев Александра Валькенхорста и Себастьяна Фукса в матче чемпионата Европы по пляжному волейболу.
Встреча завершилась со счетом 17:21, 21:19, 15:9 в пользу россиян.
Следующий матч группы H Стояновский и Ярзуткин проведут позднее в среду против французов Максима Тьерси и Ромэна ди Джантоммазо.
Чемпионат Европы завершится 20 августа.