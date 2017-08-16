Московский "Арарат" объявил о назначении Григоряна главным тренером команды

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ТАСС, 16 августа. Александр Григорян назначен главным тренером московского футбольного клуба "Арарат". Об этом сообщат пресс-служба столичной команды.
Соглашение с 50-летним специалистом рассчитано на три года.
С января Григорян был главным тренером "Анжи", однако на прошлой неделе подал в отставку.
Московский "Арарат" основан в 2017 году и выступает во втором дивизионе чемпионата России в зоне "Центр". В составе команды играют бывшие футболисты сборной России - Роман Павлюченко, Марат Измайлов, Алексей Ребко.
После четырех туров "Арарат" занимает второе место в турнирной таблице зоны "Центр", набрав 10 очков.