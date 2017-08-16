Гендиректор "Тосно": футболисты клуба заслужили вызов в сборную России своим трудолюбием

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Генеральный директор клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Тосно" Вячеслав Матюшенко считает, что футболисты клуба из Ленинградской области заслуженно попали в расширенный список сборной России на контрольный матч с московским "Динамо". Такое мнение он высказал ТАСС.

В среду Российский футбольный союз опубликовал расширенный список из 28 игроков, которые будут готовиться к товарищескому матчу с московским "Динамо". В заявку попали сразу три игрока "Тосно": форвард Антон Заболотный, защитники Евгений Чернов и Виталий Шахов.

"Очень неожиданно и очень приятно, что сразу три игрока "Тосно" попали в расширенный список сборной России. Считаю, что ребята заслужили вызов в сборную своим терпением и трудом. Это большое достижение как для клуба, так и для самих игроков. Ребята настоящие молодцы", - сказал Матюшенко.

Матч сборной России и "Динамо" пройдет 3 сентября на стадионе "Арена-Химки".