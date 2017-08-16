Московский "Арарат" объявил о назначении Григоряна главным тренером командыСпорт 16 августа, 16:45
Пентагон: ракетная и ядерная программы КНДР угрожают России, КНР и СШАМеждународная панорама 16 августа, 16:35
ЦСКА объявил о переходе хоккеиста МарченкоСпорт 16 августа, 16:34
Томограф для построения 3D-модели сетчатки запустят в производство в РФ в 2019 годуНаука 16 августа, 16:34
IAAF ошибочно добавила команду нейтральных спортсменов в таблицу медалей ЧМ и удалила ееСпорт 16 августа, 16:32
Автоматическая межпланетная станция Cassini. ДосьеБиографии и справки 16 августа, 16:32
Гильдия актеров России подтвердила смерть Веры ГлаголевойКультура 16 августа, 16:25
Рауш и Фернандес вошли в расширенный состав сборной России на контрольный матч с "Динамо"Спорт 16 августа, 16:21
Чемпионку мира по прыжкам в высоту Ласицкене встретили в аэропорту Шереметьево c оркестромСпорт 16 августа, 16:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Полузащитник немецкого "Кельна" Константин Рауш и защитник ЦСКА Марио Фернандес вошли в расширенный состав сборной России по футболу на контрольный матч с его клубом. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
Полностью состав выглядит следующим образом:
"Мы определили расширенный список из 28 игроков, из которых на следующей неделе сформируем окончательный, - сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. - В своем большинстве это футболисты, которые раньше либо не вызывались в команду, либо вызывались не в постоянном режиме. В то же время в списке есть ряд игроков, принимавших участие в Кубке конфедераций, так как важно сохранить взаимосвязь между тем составом и нынешним. В данной ситуации подобный формат считаем очень полезным, ведь мы должны иметь более четкое представление о ближайшем резерве национальной сборной".
"Отмечу, что мы закончим сбор на три дня раньше официального завершения окна ФИФА, чтобы футболисты имели больше времени для подготовки к очередным матчам чемпионата России в составах своих клубов", - добавил специалист.
Матч сборная России - "Динамо" пройдет 3 сентября на стадионе "Арена-Химки".