Рауш и Фернандес вошли в расширенный состав сборной России на контрольный матч с "Динамо"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Полузащитник немецкого "Кельна" Константин Рауш и защитник ЦСКА Марио Фернандес вошли в расширенный состав сборной России по футболу на контрольный матч с его клубом. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Полностью состав выглядит следующим образом:

вратари - Андрей Лунев ("Зенит"), Александр Селихов ("Спартак"), Андрей Синицын ("Краснодар");

защитники - Владимир Гранат, Руслан Камболов, Эльмир Набиуллин (все - "Рубин"), Вячеслав Караваев ("Спарта", Чехия), Илья Кутепов ("Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Марио Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов, Виталий Шахов (оба - "Тосно");

полузащитники - Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все - "Локомотив"), Далер Кузяев ("Зенит"), Магомед Митришев ("Ахмат"), Павел Могилевец ("Ростов"), Магомед Оздоев ("Рубин"), Вячеслав Подберезкин ("Краснодар"), Константин Рауш ("Кельн", Германия), Дмитрий Стоцкий ("Уфа"), Денис Черышев ("Вильярреал", Испания);

нападающие - Антон Заболотный ("Тосно"), Владимир Ильин ("Урал"), Максим Канунников ("Рубин"), Кирилл Панченко ("Динамо").

"Мы определили расширенный список из 28 игроков, из которых на следующей неделе сформируем окончательный, - сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. - В своем большинстве это футболисты, которые раньше либо не вызывались в команду, либо вызывались не в постоянном режиме. В то же время в списке есть ряд игроков, принимавших участие в Кубке конфедераций, так как важно сохранить взаимосвязь между тем составом и нынешним. В данной ситуации подобный формат считаем очень полезным, ведь мы должны иметь более четкое представление о ближайшем резерве национальной сборной".

"Отмечу, что мы закончим сбор на три дня раньше официального завершения окна ФИФА, чтобы футболисты имели больше времени для подготовки к очередным матчам чемпионата России в составах своих клубов", - добавил специалист.

Матч сборная России - "Динамо" пройдет 3 сентября на стадионе "Арена-Химки".