Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рауш и Фернандес вошли в расширенный состав сборной России на контрольный матч с "Динамо"

Спорт
16 августа, 16:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

Встреча пройдет 3 сентября на стадионе "Арена-Химки"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Константин Рауш

Константин Рауш

© EPA/Arne Dedert

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Полузащитник немецкого "Кельна" Константин Рауш и защитник ЦСКА Марио Фернандес вошли в расширенный состав сборной России по футболу на контрольный матч с его клубом. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Полностью состав выглядит следующим образом:

  • вратари - Андрей Лунев ("Зенит"), Александр Селихов ("Спартак"), Андрей Синицын ("Краснодар");
  • защитники - Владимир Гранат, Руслан Камболов, Эльмир Набиуллин (все - "Рубин"), Вячеслав Караваев ("Спарта", Чехия), Илья Кутепов ("Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Марио Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов, Виталий Шахов (оба - "Тосно");
  • полузащитники - Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все - "Локомотив"), Далер Кузяев ("Зенит"), Магомед Митришев ("Ахмат"), Павел Могилевец ("Ростов"), Магомед Оздоев ("Рубин"), Вячеслав Подберезкин ("Краснодар"), Константин Рауш ("Кельн", Германия), Дмитрий Стоцкий ("Уфа"), Денис Черышев ("Вильярреал", Испания);
  • нападающие - Антон Заболотный ("Тосно"), Владимир Ильин ("Урал"), Максим Канунников ("Рубин"), Кирилл Панченко ("Динамо").

"Мы определили расширенный список из 28 игроков, из которых на следующей неделе сформируем окончательный, - сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. - В своем большинстве это футболисты, которые раньше либо не вызывались в команду, либо вызывались не в постоянном режиме. В то же время в списке есть ряд игроков, принимавших участие в Кубке конфедераций, так как важно сохранить взаимосвязь между тем составом и нынешним. В данной ситуации подобный формат считаем очень полезным, ведь мы должны иметь более четкое представление о ближайшем резерве национальной сборной".

"Отмечу, что мы закончим сбор на три дня раньше официального завершения окна ФИФА, чтобы футболисты имели больше времени для подготовки к очередным матчам чемпионата России в составах своих клубов", - добавил специалист.

Матч сборная России - "Динамо" пройдет 3 сентября на стадионе "Арена-Химки".

Смотрите также

Вход на товарищеский матч сборной России по футболу и "Динамо" будет бесплатным

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с московским "Динамо" 3 сентября

Гендиректор: "Динамо" очень серьезно отнесется к матчу со сборной России

Бышовец: матч с "Динамо" расширит круг кандидатов в сборную России по футболу

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игровой момент матча
10
ЦСКА победил "Янг Бойз" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
12
Федеральный центр "Крымский": в Алуште обсудили модернизацию олимпийской базы
Мария Ласицкене
6
Достойное возвращение: нейтральные легкоатлеты напомнили миру о силе российского спорта
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Веры Глаголевой
2
Гильдия актеров России подтвердила смерть Веры Глаголевой
3
Источник: умерла Вера Глаголева
4
Биография народной артистки РСФСР Киры Головко
5
МИД Сирии: на складах боевиков найдено химоружие из Великобритании и США
6
Семья погибшего в ДТП в Балашихе ребенка отказалась от эксгумации тела
7
NASA: астронавты на МКС "поймали" корабль Dragon
Темы дня
Новости партнеров
Реклама