Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с московским "Динамо" 3 сентября

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ТАСС, 3 августа. Сборная России по футболу 3 сентября проведет товарищеский матч против московского "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Российская команда с 28 августа по 3 сентября проведет учебно-тренировочный сбор в Новогорске. Встреча с "Динамо" состоится на "Арене-Химки".
"Международных контрольных матчей проведено не будет, так как в эти сроки большинство национальных команд задействованы в отборочных раундах ЧМ-2018, а со сборными, имеющими невысокие позиции в рейтинге ФИФА, россияне играть не планируют", - говорится в сообщении.
"В конце августа - начале сентября мы проведем учебно- тренировочный сбор в рамках окна, предусмотренного в международном футбольном календаре, - сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. - На него мы планируем пригласить в своем большинстве футболистов, которые раньше либо не вызывались в команду, либо вызывались не в постоянном режиме. Мы познакомимся с ними, а они в свою очередь - с нашими требованиями. В данной ситуации такой формат представляется очень важным и полезным, ведь мы должны иметь более четкое представление о ближайшем резерве национальной сборной".
"У нас не будет в эти сроки матчей международного уровня, но мы проведем 3 сентября контрольную встречу с московским "Динамо". Благодарим руководство и тренерский штаб столичного клуба за то, что они согласились с нами сыграть. Что касается контрольных игр в октябре и ноябре, то уже достигнута договоренность с национальными сборными, и после соблюдения всех формальностей РФС сразу же проинформирует болельщиков о месте и времени этих матчей", - добавил специалист.