Гендиректор: "Динамо" очень серьезно отнесется к матчу со сборной России

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Московское "Динамо" со всей серьезностью отнесется к товарищескому матчу со сборной России по футболу, эта игра не может считаться тренировкой. Об этом ТАСС заявил генеральный директор столичного клуба Евгений Муравьев.

Товарищеский матч между сборной России и "Динамо" пройдет 3 сентября на стадионе "Арена Химки".

"К нам обратился Российский футбольный союз с предложением провести контрольную игру. Мы ответили согласием, так как в это время у нас всегда планируется товарищеский матч; это входило в наши планы. Сам факт проведения матча клубной команды со сборной очень редок. Для нас это очень престижно", - сказал Муравьев.

"Ни одна контрольная встреча не может считаться тренировкой - это полноценный матч со своими задачами. Безусловно, мы отнесемся к нему очень серьезно. Уверен, игра получится интересной и познавательной, как для тренерских штабов обеих команд, так и для болельщиков", - отметил генеральный директор "Динамо".