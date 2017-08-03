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Гендиректор: "Динамо" очень серьезно отнесется к матчу со сборной России

Спорт
3 августа, 11:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Товарищеский матч между сборной России и "Динамо" пройдет 3 сентября на стадионе "Арена Химки"

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Футболисты "Динамо"

Футболисты "Динамо"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Московское "Динамо" со всей серьезностью отнесется к товарищескому матчу со сборной России по футболу, эта игра не может считаться тренировкой. Об этом ТАСС заявил генеральный директор столичного клуба Евгений Муравьев.

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Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с московским "Динамо" 3 сентября

Товарищеский матч между сборной России и "Динамо" пройдет 3 сентября на стадионе "Арена Химки".

"К нам обратился Российский футбольный союз с предложением провести контрольную игру. Мы ответили согласием, так как в это время у нас всегда планируется товарищеский матч; это входило в наши планы. Сам факт проведения матча клубной команды со сборной очень редок. Для нас это очень престижно", - сказал Муравьев.

"Ни одна контрольная встреча не может считаться тренировкой - это полноценный матч со своими задачами. Безусловно, мы отнесемся к нему очень серьезно. Уверен, игра получится интересной и познавательной, как для тренерских штабов обеих команд, так и для болельщиков", - отметил генеральный директор "Динамо".

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