Бышовец: матч с "Динамо" расширит круг кандидатов в сборную России по футболу

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Товарищеский матч сборной России с клубом Российской футбольной премьер-лиги "Динамо" позволит расширить круг кандидатов в национальную команду. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России, заместитель председателя технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Бышовец.

Ранее пресс-служба РФС сообщила о том, что сборная России 3 сентября проведет товарищеский матч против московского "Динамо". Встреча состоится на стадионе "Арена-Химки".

"Матч против московского "Динамо" нужно рассматривать в первую очередь как закрепление того опыта, который получили не только тренерский штаб национальной команды, но и игроки сборной России. В данной игре важно будет расширить список кандидатов для попадания в национальную сборную. Думаю, что такая программа систематически должна входить в подготовку не только сборной России, но и любой сборной мира", - сказал Бышовец.

"Трудно сказать, почему выбор пал именно на "Динамо", но мы и не знаем, какой состав определит [главный тренер сборной России Станислав] Черчесов на данный матч. Возможно, в связи с этим выбор и пал на московскую команду. Наверное, у нашего тренера есть определенный интерес именно к данному сопернику", - добавил эксперт.

"РФС правильно решил, организовав матч сборной России с "Динамо"

Решение РФС провести товарищеский матч сборной России с "Динамо" в рамках учебно-тренировочного сбора с конца августа по начало сентября можно назвать оптимальным в плане подготовки команды к домашнему чемпионату мира. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер национальной команды, председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович.

"Это очень большая проблема для нашей команды найти хороших соперников после решения включить в отборочный турнир сборные Гибралтара и Косово. В этой ситуации, наверное, решение провести матч с "Динамо" является оптимальной возможностью в плане проведения качественного сбора, - сказал Гершкович. - Нужно воспользоваться моментом для просмотра футболистов, которые давно не играли. Да и проблемных позиций в нашей команде немало".

По мнению Гершковича, "Динамо" было выбрано РФС для товарищеского матча, поскольку клуб сможет сыграть сильнейшим составом. "Надо понимать, что из "Спартака", ЦСКА, "Зенита" будут наверняка игроки вызваны и в нашу сборную, и в другие команды. "Динамо" будет играть сильнейшим составом, так как, в основном, кандидатов в национальные команды у них нет", - отметил Гершкович.