Селекционер "Динамо": футболист Панченко посрамил скептиков, и был вызван в сборную

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МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающий футбольного клуба "Динамо" Кирилл Панченко посрамил критикующих его скептиков, говорящих, что он не будет забивать в премьер-лиге, за что получил вызов в сборную России. Такое мнение ТАСС высказал главный селекционер "Динамо" Геннадий Голубин.
В среду Российский футбольный союз опубликовал расширенный состав сборной России для участия в учебно-тренировочном сборе в Новогорске и контрольном матче с "Динамо", который пройдет 3 сентября. В этот список вошел нападающий "Динамо" Кирилл Панченко.
"Мы очень довольны, что он попал в сборную России, он сам к этому шел. Рады делегировать футболиста в национальную команду, это важно для клуба и самого игрока, потому что он доказал мастерство, забив уже четыре мяча в премьер-лиге. Много скептиков говорили, что Кирилл не сможет забивать в высшей лиге, но он посрамил их, и тренер сборной обратил на это внимание. Случайно люди в национальную команду не попадают", - сказал Голубин.
"Конечно, Кирилл знает наши секреты в игровых построениях, но не думаю, что это то, что надо обсуждать. У сборной будут свои задачи в этой игре", - добавил собеседник ТАСС.
Учебно-тренировочный сбор национальной команды состоится в подмосковном Новогорске с 28 августа по 3 сентября.