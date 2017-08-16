Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Селекционер "Динамо": футболист Панченко посрамил скептиков, и был вызван в сборную

Спорт
16 августа, 17:38 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

По словам Геннадия Голубина, в клубе рады вызову нападающего в национальную команду

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболист "Динамо" Кирилл Панченко (слева)

Футболист "Динамо" Кирилл Панченко (слева)

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающий футбольного клуба "Динамо" Кирилл Панченко посрамил критикующих его скептиков, говорящих, что он не будет забивать в премьер-лиге, за что получил вызов в сборную России. Такое мнение ТАСС высказал главный селекционер "Динамо" Геннадий Голубин.

В среду Российский футбольный союз опубликовал расширенный состав сборной России для участия в учебно-тренировочном сборе в Новогорске и контрольном матче с "Динамо", который пройдет 3 сентября. В этот список вошел нападающий "Динамо" Кирилл Панченко.

"Мы очень довольны, что он попал в сборную России, он сам к этому шел. Рады делегировать футболиста в национальную команду, это важно для клуба и самого игрока, потому что он доказал мастерство, забив уже четыре мяча в премьер-лиге. Много скептиков говорили, что Кирилл не сможет забивать в высшей лиге, но он посрамил их, и тренер сборной обратил на это внимание. Случайно люди в национальную команду не попадают", - сказал Голубин.

"Конечно, Кирилл знает наши секреты в игровых построениях, но не думаю, что это то, что надо обсуждать. У сборной будут свои задачи в этой игре", - добавил собеседник ТАСС.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды состоится в подмосковном Новогорске с 28 августа по 3 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игровой момент матча
10
ЦСКА победил "Янг Бойз" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
12
Федеральный центр "Крымский": в Алуште обсудили модернизацию олимпийской базы
Мария Ласицкене
6
Достойное возвращение: нейтральные легкоатлеты напомнили миру о силе российского спорта
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Солнечная актриса": реакция деятелей культуры на смерть Веры Глаголевой
2
Биография Веры Глаголевой
3
Дочь Глаголевой попросила СМИ не тревожить их семью
4
Гильдия актеров России подтвердила смерть Веры Глаголевой
5
Источник: умерла Вера Глаголева
6
Андрей Малахов подтвердил, что уходит в декретный отпуск
7
Умерла народная артистка РСФСР Кира Головко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама