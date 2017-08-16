Минское "Динамо" обыграло "Ак Барс" в матче Кубка Латвийской железной дороги по хоккею

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ТАСС, 16 августа. Хоккеисты минского "Динамо" в серии буллитов со счетом 3:2 одержали победу над казанским "Ак Барсом" в матче предсезонного турнира Кубок Латвийской железной дороги. Соревнования проходят в Риге.
В составе победителей дважды отличился Евгений Ковыршин (50-я и 58-я минуты). У проигравших отличились Иржи Секач (10) и Василий Токранов (44). Победный буллит на счету Егора Шаранговича.
В турнире принимают участие "Ак Барс", ярославский "Локомотив", "Динамо" (Рига) и "Динамо" (Минск), которые играют друг с другом в один круг. Клубы, занявшие первое и второе места в таблице по итогам трех матчей, встретятся в финале. Команды, ставшие третьей и четвертой, сыграют за третье место. Позже в среду состоится заключительный матч группового этапа - "Динамо" (Рига) - "Локомотив", турнир завершится 17 августа.
Кубок Латвийской железной дороги проводится ежегодно с 2009 года. Один раз победителем турнира стал санкт- петербургский СКА, по два раза выигрывали "Локомотив" и рижское "Динамо". Последние три года кубок доставался "Ак Барсу".