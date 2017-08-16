"Локомотив" и "Кристалл" сыграют в финале чемпионата России по пляжному футболу

ТАСС, 16 августа. Московский "Локомотив" одержал победу над столичным ЦСКА со счетом 3:2 во втором матче 1/2 финала суперфинала чемпионата России по пляжному футболу и вышел в решающую стадию турнира. Соревнования проходят в Саратове.

В составе победителей дубль оформил Диего Катарино (7-я и 33-я минуты), еще один мяч на счету Николая Крыщанова (32). У проигравших отличились Льоренц Гомес (17) и Сергей Степлиани (28).

В первом матче "Локомотив" также был сильнее армейцев - 3:0.

Во втором матче другого полуфинала санкт-петербургский "Кристалл" обыграл московский "Спартак" со счетом 4:2 и вышел в финал турнира. Первый матч завершился победой "Кристалла" со счетом 7:1.

Суперфинал проходит в Саратове с 15 по 20 августа. Финальная серия, которая стартует 18 августа, продлится до двух побед одной из команд, матч за третье место - до одной.

Действующим чемпионом России является "Кристалл".