Трехметровый футбольный мяч установлен в Оренбурге к ЧМ-2018

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ОРЕНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Трехметровый футбольный мяч установлен в среду в Оренбурге, где будет оборудована фан-зона для просмотра матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщили в администрации города.
"Администрация Северного округа в преддверии празднования Дня города и приближающегося чемпионата мира по футболу решила сделать горожанам сюрприз и установить необычную символичную фигуру в форме огромного футбольного мяча", - сказал представитель администрации.
Мяч высотой около трех метров, сделанный из пенополистирола, расположен на перекрестке одной из самых оживленных магистралей города.
Оренбург вошел в число официальных городов-болельщиков, в следующем году набережная реки Урал станет фан-зоной чемпионата мира по футболу 2018 года. Реставрация спуска к реке Урал на набережной, популярном месте у горожан, начнется в конце августа текущего года.
Гости фан-зоны смогут посетить музей футбола, пресс-центр и фуд-корт. Кроме того, планируется создать площадку для проведения ярмарок.
Матчи турнира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.