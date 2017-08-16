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Клуб НХЛ "Эдмонтон" подписал контракт с форвардом Драйзайтлем на сумму $68 млн

Спорт
16 августа, 21:30 UTC+3 ТАСС

Соглашение с форвардом рассчитано на восемь лет с зарплатой в $8,5 млн за сезон

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

© AP Photo/Chris Carlson

ТАСС, 16 августа. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон" подписал новый контракт с немецким нападающим Леоном Драйзайтлем. Об этом сообщает пресс- служба канадской команды.

Соглашение с 21-летним форвардом рассчитано на восемь лет с зарплатой в $8,5 млн за сезон.

В сезоне-2016/17 Драйзайтль набрал 77 очков (29 шайб и 48 передач) в 82 играх регулярного чемпионата и 16 очков (6+10) в 13 матчах Кубка Стэнли.

Всего в НХЛ в его 137 очков (50+87) в 191 встрече.

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