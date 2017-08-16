Хоккеисты СКА обыграли сборную Канады на турнире имени Пучкова

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ТАСС, 16 августа. Санкт-петербургский хоккейный клуб СКА обыграл сборную Канады со счетом 3:0 в матче группы А на предсезонном турнире имени Николая Пучкова. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.
Шайбы забросили Патрик Херсли (40-я минута), Никита Гусев (50) и Виктор Тихонов (59).
СКА на групповом этапе одержал две победы в двух матчах и вышел в финал турнира, где 17 августа встретится с хельсинкским "Йокеритом", попавшим в финал благодаря жребию. Сборная Канады в матче за третье место сыграет с командой "СКА-Нева". В матче за пятое место "Сочи" будет противостоять череповецкая "Северсталь".
Традиционный предсезонный турнир памяти вратаря сборной СССР Николая Пучкова проводился с 1999 по 2008 год и был возрожден в 2014 году. В 2014 и 2016 годах турнир выигрывал финский "Йокерит", в 2015 году - СКА.