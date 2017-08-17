СМИ: "Зенит" предложил "Сассуоло" €15 млн за футболиста Политано

ТАСС, 17 августа. Петербургский футбольный клуб "Зенит" хочет приобрести полузащитника итальянского "Сассуоло" Маттео Политано. Об этом сообщает Gianlucadimarzio.com.

По данным портала, российский клуб предложил за 24-летнего итальянца €15 млн. Однако "Сассуоло" оценивает трансфер дороже и откажет "Зениту", если сумма не будет увеличена.

Воспитанник "Ромы" Политано выступает за "Сассуоло" с 2015 года, в прошлом сезоне он провел за клуб 32 матча в чемпионате Италии и забил пять мячей. По данным сайта Transfermarkt, контракт игрока рассчитан до 2021 года, трансферная стоимость оценивается в €7,5 млн.