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СМИ: "Зенит" предложил "Сассуоло" €15 млн за футболиста Политано

Спорт
17 августа, 7:11 UTC+3 ТАСС

Итальянская сторона оценивает полузащитника дороже

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ТАСС, 17 августа. Петербургский футбольный клуб "Зенит" хочет приобрести полузащитника итальянского "Сассуоло" Маттео Политано. Об этом сообщает Gianlucadimarzio.com.

По данным портала, российский клуб предложил за 24-летнего итальянца €15 млн. Однако "Сассуоло" оценивает трансфер дороже и откажет "Зениту", если сумма не будет увеличена.

Воспитанник "Ромы" Политано выступает за "Сассуоло" с 2015 года, в прошлом сезоне он провел за клуб 32 матча в чемпионате Италии и забил пять мячей. По данным сайта Transfermarkt, контракт игрока рассчитан до 2021 года, трансферная стоимость оценивается в €7,5 млн.

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