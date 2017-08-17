Сестры Аверины вошли в состав сборной России на ЧМ по художественной гимнастике

ТАСС, 17 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Дина и Арина Аверины вошли в состав сборной России по художественной гимнастике на чемпионат мира, который пройдет в итальянском Пезаро. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации художественной гимнастики России.

В групповых упражнениях выступят Анастасия Близнюк, Анастасия Татарева, Мария Толкачева, Мария Кравцова, Ксения Полякова, Евгения Леванова.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 30 августа по 3 сентября.