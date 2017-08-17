Медведева и Дериглазова претендуют на звание спортсменки года по версии WSF

ТАСС, 17 августа. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и олимпийская чемпионка по фехтованию на рапирах Инна Дериглазова вошли в число номинантов на звание лучшей спортсменки года по версии международной организации Women's sports foundation (WSF). Об этом сообщает пресс-служба организации.

WSF вручает награды женщинам как в индивидуальных видах спорта, так и в командных. В список на звание лучшей спортсменки в индивидуальных видах спорта вошли 10 человек, в том числе россиянки Медведева и Дериглазова.

Голосование началось 16 августа и завершится через девять дней. Победитель будет выбран по совокупному количеству голосов комитета WSF и общественного голосования (по 50 процентов в каждом).

Медведева выиграла два чемпионата мира подряд (2016 и 2017), также в ее активе два золота чемпионата Европы (2016 и 2017) и победы в финалах Гран-при по фигурному катанию (2015 и 2016). Кроме того, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (80,85 балла), произвольной (160,46) программах и по сумме обеих программ (241,31).

Дериглазова завоевала золото Олимпиады 2016 года в бразильском Рио-де-Жанейро, также она является четырехкратной чемпионкой мира (2011, 2015, 2016 и 2017) и двукратной чемпионкой Европы (2012, 2016).

WSF был основан в 1974 году, цель организации - вовлечение женщин в спорт. В разные годы лучшими спортсменками года по версии организации признавались американки Симона Байлз (спортивная гимнастика) и Серена Уильямс (теннис), южнокорейская фигуристка Ким Юн А и другие.