Лямин и Красильников вышли в плей-офф ЧЕ по пляжному волейболу с первого места в группе

ТАСС, 17 августа. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников одержали победу над немецкой парой Лоренц Шюманн и Юлиус Толе в матче чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.

Встреча завершилась со счетом 21:13, 21:18 в пользу россиян.

Лямин и Красильников заняли первое место в группе C, победив во всех трех матчах, и начнут борьбу в плей-офф с 1/8 финала. Матч состоится 18 августа, соперник российской пары определится позднее.

Чемпионат Европы завершится 20 августа.