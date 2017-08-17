Лапочкин назначен главным арбитром матча РФПЛ "Урал" - ЦСКА вместо Иванова

ТАСС, 17 августа. Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга будет главным арбитром матча седьмого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между екатеринбургским "Уралом" и московским ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Лапочкин заменил Сергея Иванова, который не сможет работать на матче из-за болезни. Ассистентами Лапочкина назначены Дмитрий Жвакин и Егор Болховитина из Ленинградской области, резервным судьей - Николай Волошин из Смоленска, инспектором - Юрий Чеботарев из Краснодара.

Матч седьмого тура РФПЛ между "Уралом" и ЦСКА пройдет 19 августа в Екатеринбурге.