Лапочкин назначен главным арбитром матча РФПЛ "Урал" - ЦСКА вместо Иванова

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ТАСС, 17 августа. Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга будет главным арбитром матча седьмого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между екатеринбургским "Уралом" и московским ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Лапочкин заменил Сергея Иванова, который не сможет работать на матче из-за болезни. Ассистентами Лапочкина назначены Дмитрий Жвакин и Егор Болховитина из Ленинградской области, резервным судьей - Николай Волошин из Смоленска, инспектором - Юрий Чеботарев из Краснодара.
Матч седьмого тура РФПЛ между "Уралом" и ЦСКА пройдет 19 августа в Екатеринбурге.