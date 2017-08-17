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Тренер: подготовка бобслеистов и скелетонистов сборной России к ОИ-2018 идет по плану

Спорт
17 августа, 15:40 UTC+3 ПАРАМОНОВО область/ 17, августа. /ТАСС

По словам Данила Чабана, заключительный сбор перед Играми пройдет в Иркутске

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ПАРАМОНОВО /Московская область/, 17 августа. /ТАСС/. Подготовка сборных России по бобслею и скелетону к Олимпийским играм 2018 года идет по заранее составленному плану, в который вносятся небольшие корректировки. Об этом сообщил журналистам главный тренер сборных России по бобслею и скелетону Данил Чабан.

Чабан был утвержден комиссией Министерства спорта РФ на новой должности 16 августа. Ранее он являлся старшим тренером сборной России по скелетону.

"Подготовку к Олимпиаде мы начали не в этом году, а сразу после Игр-2014 в Сочи. Все идет по ранее утвержденному плану с небольшими корректировками по каждому сезону. Результат налицо, мы движемся вперед, работаем с техникой", - подчеркнул Чабан.

Как сообщил ранее журналистам президент Федерации бобслея России Александр Зубков, окончательный состав сборной России на ОИ-2018 будет определен 15 января 2018 года.

"Заключительный сбор перед Играми мы проведем в Иркутске, откуда 5 февраля вылетим уже непосредственно в Южную Корею", - подчеркнул Чабан.

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

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