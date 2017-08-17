Чабан назначен главным тренером сборной России по бобслею и скелетону

ПАРАМОНОВО /Московская область/, 17 августа. /ТАСС/. Данил Чабан назначен на пост главного тренера сборной России по бобслею и скелетону. Об этом сообщил журналистам президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

Должность главного тренера была вакантна, ее де-факто занимал глава федерации Зубков, который начал руководить организацией с июня 2016 года.

"Начну пресс-конференцию с приятной новости. Комиссия Минспорт одобрила кандидатуру Чабана на посту главного тренера сборной России по бобслею и скелетону" - сказал Зубков.

По словам Зубкова, личные качества и возможности менеджера устроили и федерацию, и министерство, а Чабан обладает достаточным соревновательным опытом и знанием команды, что будет особенно важным в олимпийском сезоне, когда любая ошибка может сказаться на результате.

Челышев сменил Чабана

С 2013 года Чабан занимал пост старшего тренера национальной команды по скелетону. Теперь этот пост занял Анатолий Челышев.

"Нами было принято решение назначить Анатолия Челышева старшим тренером сборной России по скелетону", - сказал Зубков.

Челышев является личным тренером олимпийского чемпиона 2014 года Александра Третьякова.