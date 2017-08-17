"Ак Барс" обыграл минское "Динамо" и стал третьим на Кубке Латвийской железной дороги

ТАСС, 17 августа. Хоккеисты казанского "Ак Барса" в овертайме со счетом 3:2 одержали победу над минским "Динамо" в матче за третье место предсезонного турнира Кубок Латвийской железной дороги. Соревнования проходят в Риге.

В составе победителей шайбы забросили Станислав Галиев (33-я минута) и Джастин Азеведо (44, 63). У проигравших отличились Александр Китаров (14) и Сергей Дрозд (24).

Позже в четверг состоится финал турнира, в котором встретятся рижское "Динамо" и ярославский "Локомотив".

Кубок Латвийской железной дороги проводится ежегодно с 2009 года. Один раз победителем турнира стал санкт- петербургский СКА, по два раза выигрывали "Локомотив" и рижское "Динамо". Последние три года кубок доставался "Ак Барсу".