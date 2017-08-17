Футбольный клуб "Барселона" выразил соболезнования родным и близким жертв теракта в городе

ТАСС, 17 августа. Испанский футбольный клуб "Барселона" выразил соболезнования родственникам и близким жертв теракта, который в четверг произошел в центре города. Сообщение опубликовано в официальном Twitter команды.

В четверг в районе улицы Рамбла в центре Барселоны был совершен умышленный наезд на пешеходов. Есть погибшие и пострадавшие. Каталонская полиция квалифицировала произошедшее как теракт.

Deeply saddened by the attack on our city. All our thoughts are with the victims, their families and with the people of Barcelona. — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 17, 2017

"Мы глубоко опечалены нападением на наш город. Все наши мысли с жертвами, их семьями и жителями Барселоны", - говорится в сообщении.

Кроме того, соболезнования родственникам погибшим на своем сайте выразил мадридский "Реал". Также клуб пожелал здоровья пострадавшим.

По данным газеты "Периодико", водитель авто укрылся в расположенном неподалеку турецком ресторане, у него могут быть заложники. Агентство Рейтер и испанская газета "Паис" сообщают, что в ресторане забаррикадировались два вооруженных человека. Всем магазинам в центре города предписано немедленно закрыться, закрыты станции метро. В настоящий момент проводится эвакуация из крупнейшего универмага города "Корт Инглез", пишет газета "Публико".