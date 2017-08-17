Футбольный клуб "Барселона" выразил соболезнования родным и близким жертв теракта в городе

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ТАСС, 17 августа. Испанский футбольный клуб "Барселона" выразил соболезнования родственникам и близким жертв теракта, который в четверг произошел в центре города. Сообщение опубликовано в официальном Twitter команды.
В четверг в районе улицы Рамбла в центре Барселоны был совершен умышленный наезд на пешеходов. Есть погибшие и пострадавшие. Каталонская полиция квалифицировала произошедшее как теракт.
Deeply saddened by the attack on our city. All our thoughts are with the victims, their families and with the people of Barcelona.— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 17, 2017
"Мы глубоко опечалены нападением на наш город. Все наши мысли с жертвами, их семьями и жителями Барселоны", - говорится в сообщении.
Кроме того, соболезнования родственникам погибшим на своем сайте выразил мадридский "Реал". Также клуб пожелал здоровья пострадавшим.
По данным газеты "Периодико", водитель авто укрылся в расположенном неподалеку турецком ресторане, у него могут быть заложники. Агентство Рейтер и испанская газета "Паис" сообщают, что в ресторане забаррикадировались два вооруженных человека. Всем магазинам в центре города предписано немедленно закрыться, закрыты станции метро. В настоящий момент проводится эвакуация из крупнейшего универмага города "Корт Инглез", пишет газета "Публико".