Россиянки Бирлова и Макрогузова вышли в 1/8 финала ЧЕ по пляжному волейболу

ТАСС, 18 августа. Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова одержали победу над парой из Литвы Иева Думбаускайте и Моника Повилайтите в матче 1/16 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.

Встреча завершилась со счетом 21:14, 24:22 в пользу россиянок.

В 1\8 финала Бирлова и Макрогузова встретятся со швейцарками Джаной Хайдрих и Анук Верже-Депре. Игра состоится позднее в пятницу.

Чемпионат Европы завершится 20 августа.