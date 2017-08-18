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Россиянки Бирлова и Макрогузова вышли в 1/8 финала ЧЕ по пляжному волейболу

Спорт
18 августа, 11:49 UTC+3 ТАСС

В 1/16 финала российская пара обыграла соперниц из Литвы

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ТАСС, 18 августа. Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова одержали победу над парой из Литвы Иева Думбаускайте и Моника Повилайтите в матче 1/16 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.

Встреча завершилась со счетом 21:14, 24:22 в пользу россиянок.

В 1\8 финала Бирлова и Макрогузова встретятся со швейцарками Джаной Хайдрих и Анук Верже-Депре. Игра состоится позднее в пятницу.

Чемпионат Европы завершится 20 августа.

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