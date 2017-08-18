Бирлова и Макрогузова вышли в четвертьфинал ЧЕ по пляжному волейболу

ТАСС, 18 августа. Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова обыграли швейцарок Джоану Хайдрих и Анук Верже-Депре в матче 1/8 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.

Встреча завершилась со счетом 26:24, 21:15. В четвертьфинале россиянки сыграют с польками Кингой Колосинской и Ягодой Гружиньской. Игра пройдет в субботу.

Колосинская и Гружиньская в матче 1/8 финала обыграли россиянок Александру Моисееву и Екатерину Сырцеву. Встреча завершилась со счетом 21:17, 21:19.

Ранее на стадии 1/16 финала женский турнир покинули две российские пары Юлия Абалакина и Ксения Дабижа, а также Ольга Мотрич и Светлана Холомина. После поражений пар Олег Стояновский/Артем Ярзуткин и Никита Лямин/Вячеслав Красильников в матчах 1/8 финала россияне остались без представителей в соревнованиях мужчин.

Таким образом, Бирлова и Макрогузова остаются последними представителями России, которые продолжают борьбу за победу на чемпионате Европы.

Турнир завершится 20 августа.