Российские футболисты обыграли бразильцев на Универсиаде

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ТАСС, 18 августа. Мужская сборная России по футболу обыграла команду Бразилии со счетом 3:2 на летней Универсиаде, которая проходит в Тайбэе.
Мячи в составе российской команды забили Иван Сергеев (15-я минута), Аким Устинов (68) и Евгений Иващенко (90). У бразильцев отличились Даниеле Оливейра (79) и Тиаго Родригес (88). На 80-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален вратарь сборной России Валерий Поляков.
В следующем матче сборная России сыграет с командой Италии. Бразильцы встретятся со сборной США. Обе встречи состоятся 20 августа.
На мужском футбольном турнире Универсиады 12 команд разделены на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал турнира. Финал соревнований по футболу у мужчин состоится 29 августа.
Торжественное открытие Универсиады в Тайбэе пройдет 19 августа. Соревнования завершатся 30 августа.