Колобков: ряд сборных РФ планируют провести в Южной Корее финальный этап подготовки к ОИ

Два человека погибли в результате нападения на прохожих в ТуркуПроисшествия 18 августа, 19:06
Епанчинцев: игра вратаря Беспалова придала уверенности ХК "Спартак" в матче с "Витязем"Спорт 18 августа, 18:54
Россия сняла временные ограничения с трех предприятий БелоруссииЭкономика и бизнес 18 августа, 18:51
Восемь человек доставлено в больницу, один из них погиб после нападения в ТуркуПроисшествия 18 августа, 18:51
Колобков: ряд сборных РФ планируют провести в Южной Корее финальный этап подготовки к ОИСпорт 18 августа, 18:48
Финское правительство проведет экстренное совещание после нападения на прохожих в ТуркуПроисшествия 18 августа, 18:46
Финская полиция разыскивает нескольких подозреваемых в нападении на прохожих в ТуркуПроисшествия 18 августа, 18:41
Киберкомандование стало самостоятельной структурой ВС СШАМеждународная панорама 18 августа, 18:31
"Урал" подписал контракт с французским футболистом БумалемСпорт 18 августа, 18:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 18 августа. Ряд российских сборных планируют провести в Южной Корее заключительный этап подготовки к зимним Олимпийским играм 2018. Об этом сообщил министр спорта РФ Павел Колобков, слова которого приводятся в пресс-релизе ведомства.
В пятницу в министерстве спорта России состоялась встреча Колобкова и посла Республики Корея в России Пак Ро Бёка. Основной темой беседы стало обсуждение зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. В беседе также принимали участие полномочный министр, директор Культурного центра посольства Республики Корея в РФ Ким Иль Хван, заместитель министра спорта Российской Федерации Сергей Косилов и другие ответственные лица.
Колобков отметил, что в 2016 и 2017 годах российские спортивные команды приняли участие в 14 из 17 тестовых мероприятий на объектах Игр-2018. "Наши спортсмены и тренеры высоко оценили спортивную инфраструктуру Пхенчхана и организацию корейской стороной соревнований. Ряд российских сборных планируют провести заключительный этап подготовки к Олимпиаде в Южной Корее", - сказал он.
Кроме того, стороны рассмотрели вопросы, касающиеся проведения спортивного фестиваля Республики Корея в России. Планируется, что это мероприятие пройдет на площадках Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма осенью 2017 года.
Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.