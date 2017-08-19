Матчами в Керчи и Бахчисарайском районе стартует чемпионат Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Чемпионат Крыма по футболу стартует в субботу матчами между "Океаном" из Керчи и "Крымтеплицей", а также "ТСК-Таврией" и новичком "Кызылташем". Турнир пройдет в третий раз под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В третьем чемпионате Крыма по футболу примут участие восемь команд. Это "Севастополь", "Крымтеплица" из поселка Молодежное Симферопольского района, "Евпатория", "Океан" (Керчь), "ТСК-Таврия" (Симферополь), "Кафа" (Феодосия), "Рубин" (Ялта) и новичок чемпионата бахчисарайский "Кызылташ". Чемпионат пройдет в четыре круга, первые 14 туров будут сыграны в 2017 году - до 3 декабря.

В межсезонье "Крымтеплицу" возглавил Артур Оленин, ранее тренировавший керченский "Океан", тогда как "ТСК-Таврию" - бывший наставник "Крымтеплицы" Олег Добрянский. Во многих командах произошли значительные перестановки, наполовину обновили составы "Океан", "Крымтеплица", ялтинский "Рубин", "Кафа".

По словам главы Крымского футбольного союза (КФС) Юрия Ветохи, два стадиона закрываются на реконструкцию по федеральной целевой программе, так что "Кызылташ" и "Рубин" будут играть на одной арене в Новопавловке (Бахчисарайский район).

Проводящий турнир КФС имеет специальный статус УЕФА и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", вторым чемпионом в прошлом сезоне стал "Севастополь".

Неделю назад был разыгран Суперкубок Крыма, в котором "Севастополь" со счетом 3:1 победил "Евпаторию".