Независимый эксперт WADA: Кодекс этики ПКР соответствует лучшим мировым стандартам

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Кодекс этики, который в субботу должен утвердить исполком Паралимпийского комитета России (ПКР), является уникальным документом, собравшим в себя весь передовой опыт борьбы с негативными явлениями в спорте. Об этом на заседании исполкома ПКР заявил независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Питер Николсон.

В субботу, 19 августа, ПКР намерен утвердить Положение (Кодекс) ПКР по этике, конфликту интересов и борьбе с коррупцией.

"Я хочу поздравить Паралимпийский комитет России с таким кодексом, надеюсь, что сегодня он будет принят, - заметил Николсон. - Этот документ очень совершенен и соответствует лучшим международным аналогам. Он собрал в себя все лучшее из мирового опыта борьбы с негативными явлениями в спорте, и ПКР должен гордиться тем, что он находится на переднем крае развития в этой области".

"Но другое дело, соблюдать положения этого Кодекса на практике. Я призываю всех членов ПКР реализовать Кодекс в жизнь, этот документ нельзя положить в стол. На следующей неделе мы будем обсуждать практическое использование Кодекса в ПКР", - заключил эксперт WADA.