ПКР запустил "горячую линию" для информаторов о нарушениях антидопинговых правил

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Паралимпийский комитет России (ПКР) в субботу в Доме паралимпийского спорта провел официальный запуск "горячей линии" по информированию о возможных нарушениях антидопинговых правил. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете (МПК) было приостановлено 7 августа 2016 года, вследствие чего все российские спортсмены не были допущены к выступлению на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. ПКР после отстранения спортсменов от Игр принял решение провести альтернативные соревнования на территории России, которые состоялись в начале сентября в Подмосковье. Решение о восстановлении членства ПКР в связи с невыполнением некоторых пунктов дорожной карты отложено до сентября нынешнего года.

Одним из главных критериев восстановления членства ПКР в МПК является "формирование сильной антидопинговой культуры", создание открытой среды по информированию о нарушениях антидопинговых правил и повышению уровня осведомленности спортсменов и персонала спортсменов сборных команд России в вопросах антидопингового обеспечения.

Высокую оценку подготовки этого мероприятия уже дал президент Международного паралимпийского комитета Филипп Крейвен в своем официальном письме, которое он отправил в адрес ПКР 31 июля. "Паралимпийский комитет России продолжает демонстрировать устойчивый и позитивный прогресс, направленный на исполнение критериев по восстановлению членства. Запуск "горячей линии" ПКР и организация первого образовательного антидопингового семинара ПКР, определенно являются важными шагами в этом направлении", - считает Крейвен.