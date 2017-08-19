ХК "Автомобилист" победил "Югру" в матче Мемориала Блинова

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ТАСС, 19 августа. Екатеринбургский "Автомобилист" одержал победу над ханты-мансийской "Югрой" со счетом 4:3 в матче Мемориала Блинова. Встречи предсезонного турнира проходят в Омске.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тейлор Бек (25-я, 32-я минуты), Алексей Михнов (42) и Анатолий Голышев (44). У проигравших отличились Вели-Матти Савинайнен (4), Сергей Купцов (19) и Иван Лекомцев (33).
В турнирной таблице "Автомобилист" делит первую строчку с омским "Авангардом", в активе обеих команд по девять очков. "Югра", не набрав ни одного балла, замыкает турнирную таблицу.
Мемориал Блинова, в котором принимают участие "Югра", "Амур", "Автомобилист", "Барыс" и "Авангард", завершится 20 августа. Команды играют в один круг, победителем станет команда с большим количеством очков.
Мемориал имени Блинова посвящен памяти олимпийского чемпиона 1968 года Виктора Блинова. Впервые турнир состоялся в 1982 году. В 2017 году соревнования проходят после двухлетнего перерыва.