Российские пары не смогли завоевать медали чемпионата Европы по пляжному волейболу

ТАСС, 19 августа. Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова проиграли польской паре Кинга Колосинская и Ягода Гружиньская в матче четвертьфинала чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале. Таким образом, после вылета Бирловой и Макрогузовой все представители России на чемпионате завершили турнир.

Встреча завершилась со счетом 21:10, 24:22 в пользу польской пары. В полуфинале Колосинская и Гружиньская сыграют с немками Джулией Гросснер и Надей Гленцке.

Ранее на стадии 1/16 финала женский турнир покинули две российские пары Юлия Абалакина и Ксения Дабижа, а также Ольга Мотрич и Светлана Холомина, а в матче 1/8 финала проиграли Александра Моисеева и Екатерина Сырцева. Олег Стояновский/Артем Ярзуткин и Никита Лямин/Вячеслав Красильников уступили в матчах 1/8 финала и прекратили борьбу за победу на чемпионате.

Россияне не смогли завоевать медалей на европейском первенстве. На прошлогоднем чемпионате Европы российская пара Константин Семенов и Вячеслав Красильников стала серебряным призером. В женском разряде последний раз наши спортсменки завоевывали награды ЧЕ в 2015 году, когда пара Евгении Уколовой и Екатерины Бирловой также завоевала серебряные медали.

Чемпионат Европы завершится 20 августа.