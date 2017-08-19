Щур заменит Семенова в составе сборной России по греко-римской борьбе на ЧМ

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МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Виталий Щур выступит вместо Сергея Семенова в составе сборной России по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг на чемпионате мира в Париже. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации спортивной борьбы России.
Отмечается, что причиной замены стала травма Семенова, который является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Щур стал бронзовым призером чемпионата Европы - 2017.
Чемпионат мира по борьбе пройдет в Париже с 21 по 26 августа.