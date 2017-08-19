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ЦСКА победил "Спартак" и занял третье место в чемпионате России по пляжному футболу

Спорт
19 августа, 17:10 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:2

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ТАСС, 19 августа. Московский ЦСКА одержал победу над столичным "Спартаком" со счетом 3:2 в матче за третье место в суперфинале чемпионата России по пляжному футболу. Соревнования проходят в Саратове.

В составе победителей отличились Сергей Степлиани (12-я минута) и Льоренц Гомес (32, 36). У проигравших дубль оформил Андрей Новиков (18, 30).

Второй финальный матч, в котором встретятся московский "Локомотив" и санкт-петербургский "Кристалл", состоится позднее в субботу. В первом матче железнодорожники победили со счетом 5:3. Финальная серия проходит до двух побед.

Суперфинал проходит с 15 по 20 августа. Действующим чемпионом России является "Кристалл".

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