ЦСКА победил "Спартак" и занял третье место в чемпионате России по пляжному футболу

ТАСС, 19 августа. Московский ЦСКА одержал победу над столичным "Спартаком" со счетом 3:2 в матче за третье место в суперфинале чемпионата России по пляжному футболу. Соревнования проходят в Саратове.

В составе победителей отличились Сергей Степлиани (12-я минута) и Льоренц Гомес (32, 36). У проигравших дубль оформил Андрей Новиков (18, 30).

Второй финальный матч, в котором встретятся московский "Локомотив" и санкт-петербургский "Кристалл", состоится позднее в субботу. В первом матче железнодорожники победили со счетом 5:3. Финальная серия проходит до двух побед.

Суперфинал проходит с 15 по 20 августа. Действующим чемпионом России является "Кристалл".