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Футболист ЦСКА Вернблум назвал Головина самым талантливым игроком России

Спорт
19 августа, 18:48 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, августа. /ТАСС

21-летний Головин является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду армейцев с 2015 года, став с ней чемпионом России сезона-2015/16

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Футболист ЦСКА Александр Головин

Футболист ЦСКА Александр Головин

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум назвал своего одноклубника Александра Головина самым талантливым игроком России. Об этом Вернблум рассказал журналистам.

"Головин - самый талантливый футболист в России, убежден в этом. Конечно, ему еще многому нужно научиться, но уже сейчас он отлично показывает себя во всех аспектах игры. Успех карьеры зависит от него самого, но начал он прекрасно. Если он продолжит так играть, то многого достигнет", - сказал Вернблум.

21-летний Головин является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду армейцев с 2015 года, став с ней чемпионом России сезона-2015/16. В том же году полузащитник был впервые вызван в сборную России. В сезоне-2016/17 игрок провел за ЦСКА 37 матчей в разных турнирах и забил три гола.

"Что касается сборной России, то команда переживает переходный период, они потеряли несколько возрастных игроков. Им необходимо собрать команду воедино. Но если у них будет хорошая система и футболисты ей проникнутся, то они смогут играть достаточно эффективно", - добавил шведский полузащитник.

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