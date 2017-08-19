Футболист ЦСКА Вернблум назвал Головина самым талантливым игроком России

Бикфалви: "Урал" способен выйти в Лигу ЕвропыСпорт 19 августа, 18:58
В Госдуме не видят предпосылок для переноса столицы из Москвы за УралПолитика 19 августа, 18:55
Футболист ЦСКА Вернблум назвал Головина самым талантливым игроком РоссииСпорт 19 августа, 18:48
Вернблум: иностранным болельщикам не стоит бояться поездки в Россию на ЧМ-2018Спорт 19 августа, 18:40
"Локомотив" в четвертый раз стал чемпионом России по пляжному футболуСпорт 19 августа, 18:34
Мэры городов Золотого кольца приготовили ярушки на фестивале "Пир на Волге" в ЯрославлеВ стране 19 августа, 18:26
Дзагоев: сборная России на ЧМ-2018 должна вернуть любовь фанатов, которая была в 2008 годуСпорт 19 августа, 18:19
Умер первый главком ВВС РоссииАрмия и ОПК 19 августа, 18:16
Футболист ЦСКА Дзагоев сообщил, что недоволен своей текущей формойСпорт 19 августа, 18:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум назвал своего одноклубника Александра Головина самым талантливым игроком России. Об этом Вернблум рассказал журналистам.
"Головин - самый талантливый футболист в России, убежден в этом. Конечно, ему еще многому нужно научиться, но уже сейчас он отлично показывает себя во всех аспектах игры. Успех карьеры зависит от него самого, но начал он прекрасно. Если он продолжит так играть, то многого достигнет", - сказал Вернблум.
21-летний Головин является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду армейцев с 2015 года, став с ней чемпионом России сезона-2015/16. В том же году полузащитник был впервые вызван в сборную России. В сезоне-2016/17 игрок провел за ЦСКА 37 матчей в разных турнирах и забил три гола.
"Что касается сборной России, то команда переживает переходный период, они потеряли несколько возрастных игроков. Им необходимо собрать команду воедино. Но если у них будет хорошая система и футболисты ей проникнутся, то они смогут играть достаточно эффективно", - добавил шведский полузащитник.