"Кызылташ" проиграл "ТСК-Таврии" в матче первого тура чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. "Кызылташ" из Бахчисарая проиграл со счетом 1:3 симферопольской "ТСК-Таврии" в матче первого тура чемпионата Крыма по футболу нового сезона.

Матч проходил в селе Новопавловка Бахчисарайского района. В составе симферопольцев все три мяча забил Евгений Одинцов (15-я, 38-я и 71-я минуты). В составе "Кызылташа" отличился Александр Морев (69).

Во другом матче тура керченский "Океан" на своем поле сыграл вничью 1:1 с "Крымтеплицей" из поселка Молодежное Симферопольского района. У хозяев мяч забил Руслан Маргиев (88), у гостей - Сергей Синяев (17).

В воскресенье состоятся заключительные матчи первого тура: "Евпатория" дома примет "Кафу" из Феодосии, а "Севастополь" - ялтинский "Рубин".

Проводящий турнир Крымский футбольный союз (КФС) имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В нем участвует восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в прошлом сезоне чемпионом стал "Севастополь".