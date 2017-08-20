El Tribuno: футболист Ригони перейдет из "Индепендьенте" в "Зенит" за €10,5 млн

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ТАСС, 20 августа. Аргентинский футбольный клуб "Индепендьенте" согласился продать полузащитника команды Эмилиано Ригони российскому "Зениту" за €10,5 млн. Об этом сообщает El Tribuno.
Клуб из Санкт-Петербурга должен заключить четырехлетний контракт с 24-летним аргентинским полузащитником на следующей неделе.
Ранее агент игрока Хуан Оллер сообщил ТАСС, что сделку по переходу футболиста в "Зенит" можно считать закрытой.
В сезоне-2016/17 Ригони принял участие в 27 матчах во всех турнирах и забил 7 мячей.