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Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ

Спорт
20 августа, 11:06 UTC+3 ТАСС

Соревнования пройдут в чешском Рачице с 23 по 27 августа

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Иван Штыль и Виктор Мелантьев на чемпионате Европы 2017 года

Иван Штыль и Виктор Мелантьев на чемпионате Европы 2017 года

© EPA/SERGEI ILNITSKY

ТАСС, 20 августа. Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ объявила состав национальной команды на чемпионат мира 2017 года, который пройдет в чешском городе Рачице. Состав сборной России приводится на официальном сайте организации.

У мужчин в соревнованиях байдарочников выступят Евгений Луканцов (одиночка, 200 метров), Роман Аношкин (одиночка, 500, 1000 м), Олег Синявин, Максим Спесивцев (двойка, 1000 м), Юрий Постригай, Витали Ершов, Олег Гусев, Владислав Блинцов (четверка, 1500 м), Николай Червов (одиночка, 5000 м), Кирилл Ляпунов, Александр Дьяченко (двойка, 200 м), Гусев, Блинцов (двойка, 500 м), Александр Сергеев, Василий Погребан, Руслан Мамутов, Червов (четверка, 1000 м).

В женскую команду вошли Елена Анюшина (одиночка, 200, 500 м), Арина Аношкина, Кира Степанова (двойка, 500 м), Аношкина, Варвара Барабанова, Степанова, Светлана Черниговская (четверка, 500 м), Юлиана Салахова (одиночка, 5000 м), Наталья Подольская, Вера Собетова (двойка, 200 м), Салахова, Собетова (двойка, 1000 м).

У мужчин в гребле на каноэ на чемпионате мира примут участие Кирилл Шамшурин (одиночка, 1000, 5000 м), Виктор Мелантьев, Владислав Чеботарь (двойка, 1000 м), Алексей Коровашков (одиночка, 200 м), Илья Штокалов (одиночка, 500 м), Александр Коваленко, Иван Штыль (двойка, 200 м), Мелантьев, Штыль (двойка, 500 м), Шамшурин, Расул Ишмухамедов, Иван Лиховидов, Илья Первухин (четверка, 1000 м), у женщин - Олеся Ромасенко (одиночка, 200 м), Ирина Андреева, Ромасенко (двойка, 500 м).

Чемпионат мира пройдет с 23 по 27 августа.

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