Российский дзюдоист Билалов завоевал бронзу Универсиады

ТАСС, 20 августа. Россиянин Нияз Билалов завоевал бронзовую медаль в соревновании дзюдоистов в весовой категории до 100 кг на Универсиаде в Тайбэе.

В схватке за третье место 22-летний спортсмен победил поляка Томаша Доманского. В финале встретятся азербайджанец Зелим Коцоев и Кентаро Иида из Японии. Билалов является также бронзовым призером Универсиады 2015 года.

Эта медаль стала третьей для сборной России на Универсиаде, теперь в активе российских спортсменов одна золотая и две бронзовых награды.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко