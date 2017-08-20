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Российский дзюдоист Билалов завоевал бронзу Универсиады

Спорт
20 августа, 12:42 UTC+3 ТАСС

В схватке за третье место 22-летний российский спортсмен победил поляка Томаша Доманского

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ТАСС, 20 августа. Россиянин Нияз Билалов завоевал бронзовую медаль в соревновании дзюдоистов в весовой категории до 100 кг на Универсиаде в Тайбэе.

В схватке за третье место 22-летний спортсмен победил поляка Томаша Доманского. В финале встретятся азербайджанец Зелим Коцоев и Кентаро Иида из Японии. Билалов является также бронзовым призером Универсиады 2015 года.

Эта медаль стала третьей для сборной России на Универсиаде, теперь в активе российских спортсменов одна золотая и две бронзовых награды.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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