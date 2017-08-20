Более двух тысяч человек приняли участие в "Бойцовском забеге" в Москве

МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Спортивный праздник "Бойцовский забег", проходящий в Москве, собрал более двух тысяч участников. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Российского марафона" Артур Шачнев.

Мероприятие проходит в парке Победы на Поклонной горе, оно состоит из нескольких забегов на 1, 3, 5, 10, 30 и 71 км. До начала основных стартов организаторы провели забег среди журналистов. В нем приняли участие не только представители СМИ, среди которых был и корреспондент ТАСС, но и известный российский биатлонист Николай Круглов, занявший третье место.

"Забег посвящен Масутацу Ояме"

Как рассказал ТАСС Шачнев, "Бойцовский забег" посвящен известному японскому мастеру и преподавателю карате Масутацу Ояме. "Это третий забег серии "Российского марафона" и второй - "Бойцовский забег". У нас более 15 стартов в год по календарю, они заканчиваются большим марафоном. Мы придумали специальную серию "Бойцовских забегов" для того, чтобы объединить аудиторию любителей единоборств с аудиторией атлетов и любителей бега. Каждый "Бойцовский забег" приурочен к имени одного из великих деятелей единоборств - первый подобный старт прошел в прошлом году и был посвящен Брюсу Ли, сегодняшний забег посвящен Масутацу Ояме, зимний забег мы посвятим Мохаммеду Али", - рассказал собеседник агентства.

"Самая большая дистанция соответствует количеству лет, которое прожил Ояма - 71 км, - продолжил собеседник агентства. - Это очень тяжелая дистанция, потому что сегодня жарко, но тем не менее 30 человек побегут этот марафон. Мы будем принципиально ждать последнего финишера, чтобы отдельно наградить его за решимость, отвагу, упорство. Вся наша команда будет встречать его с фейерверком, это очень важно".

"Если говорить о количестве зарегистрированных участников, то оно немного не достигло отметки в две тысячи, но вдобавок ко всем партнерам и благотворительным организациям, которые подали заявки об участии, общее количество бегунов составляет около 2200 человек", - заключил Шачнев.

По словам организатора забега, уровень логистики соревнований вышел на высокий уровень. "С точки зрения логистики и безопасности все хорошо, - сказал он. - У нас были проблемы с хронометражем, потому что очень многие люди обратились с просьбой дать им возможность зарегистрироваться. Мы не могли им отказать, увеличили срок регистрации, из-за чего затянулся процесс выдачи стартовых пакетов, и нас это очень сильно расстраивало".

"Аудитория растет, растет известность, появляется очень много стартов, и получается так, что при желании можно каждые выходные стартовать в том или ином забеге. Людям приходится выбирать с точки зрения организации и профессионализма, что, с одной стороны, рождает конкуренцию, но, с другой стороны, заставляет работать более качественно и делать максимально эффективные соревнования, что позволяет развивать этот спорт. Мы стараемся и у нас получается делать свое дело", - заключил Шачнев.

Победители и призеры забегов получили памятные медали, пояса и подарки от спонсоров мероприятия.